За неделю петербуржцы подали 2,5 тысячи жалоб о наледи на кровлях

В Петербурге за прошедшую неделю на горячую линию поступило более 2,5 тысяч обращений о скоплении наледи на крышах домов. За всю зиму таких обращений поступило более 7 тысяч, рассказал начальник технического управления жилищного комитета Андрей Джалалов на пресс-конференции ТАСС 9 февраля.

- За весь снежный период поступило порядка 7,5 тысяч таких обращений. За прошедшую неделю произошел рост в виду того, что все-таки выпадали новые осадки в виде снега, около 2,5 тысяч обращений таких поступило по телефону 004. Все эти адреса, естественно, находятся на контроле у администраций районов. Производятся работы по очистке выявленных образований снежных на кровлях, - рассказал Джалалов.

Представитель жилкома сказал, что за зиму коммунальщики более 15 тысяч раз проводили работы на кровлях. Всего на счету комитета находится около 13 тысяч кровель. К работам привлечена тысяча работников. Около 40% - сотрудники сторонних организаций. В пиковые моменты уборкой наледи с крыш занимались более 1600 человек.

Напомним, за неделю от сосулек пострадали несколько человек. В Пушкине на голову девушки свалилась глыба льда. В Выборгском районе при похожих обстоятельствах погиб дворник. Во Фрунзенском районе в больницу из-за падения льда попала беременная женщина.

Константин Леньков / фото: pixabay