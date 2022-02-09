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Новости 13:47

"Дадим отпор мракобесам": Петербуржцы записали видеообращение в поддержку ресторатора Коновалова

фото ЗакС политика "Дадим отпор мракобесам": Петербуржцы записали видеообращение в поддержку ресторатора Коновалова

Неравнодушные судьбе неформального лидера протеста против QR-кодов, ресторатора Александра Коновалова, пребывающего под арестом по делу о взятке, записали видеообращение в его поддержку. Запись доступна в его Instagram-аккаунте.

"Давайте не будем думать, что нас не коснётся то, что происходит с нашей Родиной, и дадим отпор мракобесам!" — произносит один из участников флешмоба. 

Авторы обращения называют выдвинутые в адрес Коновалова обвинения "ложными". Его дело, уверены они, было инициировано исключительно для запугивания граждан.

"Требуем остановить репрессии, отказаться от силовых методов воздействия, <...> отменить распоряжения, которые противоречат Конституции и федеральному закону", — манифестируют участники группы поддержки Коновалова.

Видео было снято возле памятника Виктору Цою на проспекте Ветеранов, где не так давно проходил посвящённый ресторатору пикет.

Напомним, об уголовном деле, возбуждённом в отношении Коновалова, стало известно 28 января. По версии следствия, в сентябре 2021 года он якобы мог передать полицейским 50 тысяч рублей, чтобы те вернули изъятое ранее у антикафе "Пакман" имущество. Октябрьский районный суд отправил его под стражу на два месяца.


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