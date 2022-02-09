Бельский высказался о "кураторах" уволившегося педагога Сапрыкиной

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский прокомментировал скандал вокруг увольнения сотрудницы гимназии № 186 Серафимы Сапрыкиной.

Она, напомним, заявила, что была вынуждена покинуть должность после чтения стихов Даниила Хармса и Александра Введенского. В руководстве учебного заведения и администрации Центрального района уверяют, что эта информация не соответствует действительности.

- Человек сменил три школы за год, - заявил Бельский на брифинге 9 февраля. - Это происходило на уроке - на минуточку - 7 декабря, это был день, когда все говорили о Московской битве. Урок велся не по тематике. Человек оттуда уволился сам. Уже устроился в другую школу и оттуда уже тоже уволился.

Спикер ЗакСа рассказал об интервью Сапрыкиной "Новой газете", в которой та, по его словам, сказала, что у нее есть кураторы. Вероятно, речь идет о публикации, где говорилось, что педагог отказалась общаться с журналистом, сославшись на просьбу своего "наставника" по новому проекту.

- Наверняка коллеги видели интервью, которое давала девушка, - сказал Бельский. - Когда человек говорит, что у нее в проектах есть какие-то кураторы, которые курируют те или иные вопросы, у меня возникают вопросы. Почему то, что произошло 7 декабря, вылезло сейчас и в такой форме? И какие кураторы за этим стоят? Кто эту ситуацию двигает? И имеет ли она под собой правовые вещи?

Напомним, районные чиновники утверждали, что Сапрыкина читала стихи обэриутов на уроке, который должны были посвятить памяти павших в битве под Москвой, однако педагог самостоятельно изменила тему занятия. Педагог уверяют, что программа уроков была заранее согласована с непосредственным руководством.