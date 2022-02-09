ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:33

Петербургский общепит жалуется на существенное снижение клиентского трафика

фото ЗакС политика Петербургский общепит жалуется на существенное снижение клиентского трафика

Рестораторы Северной столицы переживают из-за падения клиентского трафика: в беседе с "Деловым Петербургом" представители отрасли сообщили о снижении потока от 30 до 70%.

Ключевой причиной падения уровня посещаемости рестораторы называют пятую волну коронавируса и связанные с ней ограничения, а именно — ввод системы QR-кодов для посещения общепита.

По словам совладельца "Бакунин груп" Александра Романенко, принимаемые властями меры губят всю ресторанную сферу.

"Прогнозы печальные. Два из четырёх своих заведений я уже выставил на продажу. Падение продолжится", — сетует Романенко.

В свою очередь управляющая рестораном Nordic Надежда Третьякова отметила возросший спрос на доставку еды, а также то обстоятельство, что семьи с детьми предпочитают отдых в ресторанах Ленобласти, так как там, в отличие от Петербурга, не закрыт вход для несовершеннолетних.

"На данный момент мы не видим тенденции к улучшению. Мы наблюдаем увеличенный спрос на доставку, в связи с этим рассматриваем расширение штата курьеров. В то же время глубина бронирования столов в ресторане сократилась. Тяжело даже прогнозировать, что будет в День святого Валентина", — подытожила Третьякова.

Напомним также, что помимо общепита в городе на Неве детям запрещено посещение магазинов. Не так давно на фоне нововведений корреспондент ЗАКС.Ру отправился в один из крупнейших торговых центров Петербурга "Галерея" утром и узнал, как в ТРК подготовились к новым "детским" ограничениям. Подробнее — в нашем материале.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости9 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама