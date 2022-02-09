Четыре депутата ЗакСа пропустили заседание из-за болезни

На фоне роста заболеваемости COVID-19 на больничном находятся четыре депутата Законодательного собрания Петербурга, следует из высказывания председателя городского парламента Александра Бельского на брифинге 9 февраля.

Бельский полагает, что если бы неделей ранее ЗакС не взял паузу в своей работе, заболевших могло бы быть гораздо больше.

- Нам удалось в связи с этим перерывом прервать определенный процесс тех заболеваний, которые были в Законодательном собрании. Сейчас у нас болеет всего четыре депутата, хотя потенциально мы могли свалиться до того, что у нас и сегодняшнего заседания могло не состояться, потому что не было бы кворума, - сказал спикер ЗакСа.

Он также объяснил, почему общается с журналистами по видеосвязи, а с президентом Беларуси Александром Лукашенко, белорусскими чиновниками и духовенством в рамках недавнего визита в Минск встречался очно.

- Как происходит общение в республике Беларусь - это вопрос республики Беларусь и президента конкретно республики Беларусь. У нас свои есть правила и я их нарушать не должен, - сказал Бельский.

Напомним, ЗакС не заседал 2 февраля из-за роста заболеваемости коронавирусом. В тот же день председатель городского парламента, лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник и другие делегаты проводили встречи в Минске.