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Новости 15:03

Четыре депутата ЗакСа пропустили заседание из-за болезни

фото ЗакС политика Четыре депутата ЗакСа пропустили заседание из-за болезни

На фоне роста заболеваемости COVID-19 на больничном находятся четыре депутата Законодательного собрания Петербурга, следует из высказывания председателя городского парламента Александра Бельского на брифинге 9 февраля. 

Бельский полагает, что если бы неделей ранее ЗакС не взял паузу в своей работе, заболевших могло бы быть гораздо больше.

- Нам удалось в связи с этим перерывом прервать определенный процесс тех заболеваний, которые были в Законодательном собрании. Сейчас у нас болеет всего четыре депутата, хотя потенциально мы могли свалиться до того, что у нас и сегодняшнего заседания могло не состояться, потому что не было бы кворума, - сказал спикер ЗакСа.

Он также объяснил, почему общается с журналистами по видеосвязи, а с президентом Беларуси Александром Лукашенко, белорусскими чиновниками и духовенством в рамках недавнего визита в Минск встречался очно. 

- Как происходит общение в республике Беларусь - это вопрос республики Беларусь и президента конкретно республики Беларусь. У нас свои есть правила и я их нарушать не должен, - сказал Бельский.

Напомним, ЗакС не заседал 2 февраля из-за роста заболеваемости коронавирусом. В тот же день председатель городского парламента, лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник и другие делегаты проводили встречи в Минске.


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