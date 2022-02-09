На Васильевском острове петербуржцы выступили против экстренного снова гаражей ради школы

Жители Василеостровского района вечером 8 февраля организовали народный сход из-за требования администрации Петербурга до 16 февраля освободить от гаражей участок во дворе дома №9 по Морской набережной, сообщает группа "ВКонтакте" "Живем на Васильевском". В посте группы написано, что на собрание пришло около 300 человек.

Уведомление о необходимости освободить землю, где сейчас находится гаражный кооператив "Маяк", пользователи гаражей получили 2 февраля. Документ от комитета по контролю за имуществом опубликован в группе "Живем на Васильевском". Из бумаги следует, что собственники гаражей якобы занимают землю незаконно и что при отказе ее освобождать, ведомство сделает это в принудительном порядке. Автор записи Ирина Касаткина утверждает, что большинство гаражей приватизировано, и за них платятся налоги.

"Деловой Петербург" со ссылкой на комитет сообщил, что земля находилась в аренде у Василеостровского отделения Всероссийского общества автомобилистов, в 2020 году ведомство уведомило организацию о расторжении договора. На месте кооператива планируется построить среднюю школу на 1375 мест, пишет издание.

Глава муниципального образования "Гавань" Нэлли Вавилина сообщила, что пользователи гаражей выступают за отсрочку в сносе в три месяца. Она поддержала петербуржцев и направила соответствующие обращения руководителю комитета по контролю за имуществом Сергею Муравьеву и главе администрации Василеостровского района Эдуарду Ильину. Вавилина просит чиновников дать пользователям гаражей отсрочку и организовать совместное совещание для решения проблемы.

"По моему мнению, на это место просится большой паркинг, а школа и детские сады прекрасно впишутся на Мичманской вместо пятнадцати одиннадцатиэтажных общаг СПбГУ (читай апартов)", - заявила Вавилина.

Она добавила, что также намерена обратиться в прокуратуру. Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский тоже выступил в защиту гаражей. Он рассказал ЗАКС.Ру, что направил обращение вице-губернатору Валерию Пикалеву, который курирует имущественные вопросы.

Как следует из опубликованного Вишневским обращения, он просит Пикалева приостановить освобождение участка от кооператива до июня 2022 года. Также парламентарий предложил провести тщательное обследование территории на возможное заражение радиоактивными и другими вредными отходами.

- Необходимо тщательное обследование этой территории, и только после этого возможно решение вопроса о том, что там делать. И уж точно нельзя заставлять людей за две недели зимой убирать гаражи. Я вообще неплохо себе представляю, что такое демонтировать даже такой обычный металлический гараж - это сумасшедшая вообще работа. Тем более зимой, - добавил Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру.

София Саттарова / Фото: Владимир Федин ("Живем на Васильевском")