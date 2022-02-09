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Прокуратура потребует повторной ликвидации "ожившей" свалки на Волхонском шоссе

фото ЗакС политика Прокуратура потребует повторной ликвидации "ожившей" свалки на Волхонском шоссе

Жалобы активистов и неравнодушных жителей юго-западной части Петербурга на получившую вторую жизнь свалку в районе Волхонского шоссе привлекли внимание прокуратуры, сообщает экологическое движение "Зеленый фронт". Сотрудники ведомства, совершившие объезд территории, подтвердили факт нового завоза отходов на ранее закрытый объект. Сообщается, что землю арендует ООО "МС Паркинг". Прокуратура направляла гендиректору компании представлении, которое до сих пор не исполнено. Ведомство подготовило судебный иск, по которому от ООО требуется ликвидировать свалку. В отношении директора возбудили дело по ст. 17.7 КоАП (умышленное невыполнение требований прокурора).

"Сейчас свалка заброшена, но въезд не перекрыт. На днях наши активисты засняли, что туда завезли очередные отходы", - рассказал об актуальном положении дел лидер "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Отметим, что для экоактивистов свалка на Волхонском шоссе, ранее уже закрывавшаяся по суду, является по-настоящему многострадальной: против нее с переменным успехом борются как минимум с 2016 года. Защитники территории сетуют на ее близость к природоохранной зоне и к жилым массивам на проспекте Народного Ополчения. В конце января свое участие в протестах против возобновления завоза мусора продемонстрировал депутат ЗакСа Дмитрий Дмитриев.


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