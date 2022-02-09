Столичный "яблочник" Гончаров предложил вступить в его партию рэперу Моргенштерну

Замглавы московского отделения "Яблока" Кирилл Гончаров выразил желание видеть в партийных рядах скандально известного рэп-исполнителя Моргенштерна. Об этом сообщает сайт "Эха Москвы". По мнению Гончарова, кумир молодежи стал бы удачным кандидатом от "Яблока" на муниципальных выборах, которые пройдут нынешней осенью. Автор инициативы предложил музыканту избираться по любому из округов столицы.

"У него демократический взгляд на будущее страны, он толковый парень, и мог бы стать хорошим политиком. Более того, это был бы эффективный способ противостоять тому полицейскому беспределу, который организован в отношении него", - приводит соображения Гончарова Znak.com.

Тем временем, пресс-служба "Яблока" среди героев массовой культуры отдает предпочтение Оксимирону, замечая, впрочем, что в списке кандидатов в мундепы "места хватит всем".

Отметим, что рэпер, в конце прошлого года попавший в поле зрения главы Следственного комитета и уехавший из страны, уже фигурировал в сводках политических новостей 9 февраля. Против него возбудили очередное дело о пропаганде наркотиков из-за характерных татуировок, однако суд вернул протокол в полицию как некорректно составленный.