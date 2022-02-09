"Майор проявил креатив": Против Моргенштерна возбудили ещё одно дело о пропаганде наркотиков из-за тату на теле

В отношении рэпера Моргенштерна возбудили ещё одно дело о пропаганде наркотиков: эксперты обнаружили, что на него теле имеется татуировка, по краям которой можно разглядеть "растение, похожее на коноплю", делится ТАСС.

Представляющий интересы исполнителя адвокат Сергей Жорин в разговоре с агентством подтвердил, что его подзащитного действительно намерены привлечь к административной ответственности.

"Не найдя пропаганды наркотиков в текстах Алишера, майор полиции проявил "креатив" и разглядел у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, по которой назначил ботаническую экспертизу. Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков. Это абсурд", - недоумевает Жорин.

Адвокат заявил о намерении обжаловать постановление. Он добавил, что дело завели в полиции Набережных Челн.

Напомним, Моргенштерн был вынужден уехать из России после того, как глава СК Александр Бастрыкин обвинил его в "торговле наркотиками в соцсетях". На тот момент ведомство Бастрыкина изучало творчество рэпера на предмет соответствия законодательству РФ.

Пребывая за рубежом, Моргенштерн объявил об открытии собственного СМИ.