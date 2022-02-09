Суд в Петербурге вернул Минюсту иск к фонду "Сфера"*

Куйбышевский районный суд Петербурга оставил без движения иск, поданный Минюстом к благотворительному фонду "Сфера"*, передает объединенная пресс-служба городских судов. Требование о ликвидации НКО, по решению судьи Ирины Воробьевой, нуждается в доработке и более корректном оформлении. В частности, в заявлении не прописаны конкретные аргументы в пользу ликвидации фонда, которые бы базировались на действующем законодательстве.

Более того, судья сочла, что в случае со "Сферой"* Минюст нарушил саму логику юридического спора: министерство ранее не обращалось к фонду с письменными предупреждениями и не пыталось урегулировать конфликт в досудебном порядке. Истец должен отредактировать и подать заново свое заявление до 28 февраля.

Напомним, что претензии Минюста связаны с пропагандой нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, которой якобы занимается фонд.

*Благотворительный фонд "Сфера" внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента