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По делу о причинении смерти пациентам арестовали еще двух сотрудников петербургского медцентра

фото ЗакС политика По делу о причинении смерти пациентам арестовали еще двух сотрудников петербургского медцентра

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал на два месяца двоих заместителей главврача Городского консультативно-диагностического центра №1 в Выборгском районе Петербурга, пациенты которого скончались нынешней зимой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов. 

Под стражу взяли Наталью Суровенко и Александру Феофанову. Им инкриминируют ту же статью (ч.3 ст. 238 УК РФ), что и ранее арестованным главврачу Евгению Попову и завотделением лучевой терапии Елене Медведевой: причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

По версии следствия, смерть семерых пациентов после обследования желудка в ГКДЦ №1 наступила из-за применения медсотрудниками сернокислого бария, причем руководство учреждения знало, что вещество не входит в список медицинских препаратов. Еще один фигурант дела находится под подпиской о невыезде.


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