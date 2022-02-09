Соколов заявил о "в общем-то полной" готовности Петербурга к транспортной реформе

Начиная с 1 апреля в Петербурге стартует первый этап транспортной реформы. По заявлению вице-губернатора Максима Соколова, в Смольном считают высокой готовность города к ее запуску.

"Готовность в общем-то полная. Не 100%, поскольку перевозчики ещё приобретают подвижной состав по заключённым договорам, соответствующее оборудование по заправке автобусов газомоторным топливом", — цитирует чиновника "Деловой Петербург".

Ожидается, что весной в Петербурге начнут монтировать новые остановочные павильоны, а на дорогах появится разметка, дающая приоритет общественному транспорту. "Это просчитанные, сбалансированные и скоординированные мероприятия", — оценил подготовку к старту реформы Соколов. Ранее он же анонсировал закупку почти тысячи вагонов для петербургского метро в ближайшие 10 лет.

О подготовке транспортной реформы в Петербурге говорят не первый год. Согласно первоначальным планам, она должна была стартовать еще летом 2020 года, однако впоследствии сроки перенесли, сославшись на пандемию коронавируса.