ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:55

Соколов заявил о "в общем-то полной" готовности Петербурга к транспортной реформе

фото ЗакС политика Соколов заявил о "в общем-то полной" готовности Петербурга к транспортной реформе

Начиная с 1 апреля в Петербурге стартует первый этап транспортной реформы. По заявлению вице-губернатора Максима Соколова, в Смольном считают высокой готовность города к ее запуску.

"Готовность в общем-то полная. Не 100%, поскольку перевозчики ещё приобретают подвижной состав по заключённым договорам, соответствующее оборудование по заправке автобусов газомоторным топливом", — цитирует чиновника "Деловой Петербург".

Ожидается, что весной в Петербурге начнут монтировать новые остановочные павильоны, а на дорогах появится разметка, дающая приоритет общественному транспорту. "Это просчитанные, сбалансированные и скоординированные мероприятия", — оценил подготовку к старту реформы Соколов. Ранее он же анонсировал закупку почти тысячи вагонов для петербургского метро в ближайшие 10 лет.

О подготовке транспортной реформы в Петербурге говорят не первый год. Согласно первоначальным планам, она должна была стартовать еще летом 2020 года, однако впоследствии сроки перенесли, сославшись на пандемию коронавируса.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости9 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама