Депутат "Смольнинского" призвал Беглова отправить руководство Центрального района в отставку

Уборка двора накануне внеплановой проверки Государственной жилищной инспекции показалась подозрительной депутату МО "Смольнинское" Константину Хрщоновичу. Народный избранник предположил, что администрация Центрального района могла заблаговременно известить коммунальщиков, и обратился 10 февраля к губернатору Александру Беглову с просьбой поставить вопрос об утрате доверия районному руководству.

Как написал Хрщонович на своей странице во "ВКонтакте", 8 февраля ЖКС № 3 занялась уборкой двора по Заячьему и Дегтярному переулкам "в связи с грядущей внеплановой выездной проверкой Государственной жилищной инспекцией". "Администрация Центрального района на вопрос — "Почему ЖКС 3 Центрального района был заранее уведомлён о планируемой внеплановой проверки?" отвечает, что "Управляющая организация о предстоящей проверке уведомлена не была", что явно не соответствует действительности", — сообщил он.

Ответ районной администрации муниципального депутата не удовлетворил. Хрщонович заявил, что та "публично лжет". "Александр Дмитриевич, — обратился он к губернатору, — может пора ставить вопрос об утрате доверия руководству Центрального района?"

В подтверждение своих слов Хрщонович приложил скрины из домового чата, где сообщается о предстоящей уборке, и ответ с аккаунта Центрального района во "ВКонтакте", где говорится, что "управляющая организация о предстоящей проверке уведомлена не была", а проведенная проверка не обнаружила нарушений по содержанию территории.

Накануне глава жилищного комитета Олег Зотов поручил до конца недели убрать снег во дворах Петербурга.

Фото: личная страница Константина Хрщоновича во «ВКонтакте»