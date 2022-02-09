Глава жилкома поручил до воскресенья очистить дворы от снега

Качество уборки петербургских дворов вызвало неудовольствие главы жилищного комитета Олега Зотова. Чиновник проехал 9 февраля по городу с инспекцией, первой точкой маршрута стал двор дома № 21 на 6-й линии Васильевского острова.



Как отмечает телеканал "78", перед приездом Зотова во дворе появилась спецтехника, которая принялась убирать снег и наледь. Тем не менее, результаты очистки территории чиновника не впечатлили. Зотов указал подчиненным на необходимость в срок до воскресенья убрать дворы от снега и льда. Также он отметил нарушения техники безопасности сотрудниками сферы ЖКХ и нарушения технологии уборки.



Напомним, по данным городского комитета по здравоохранению за период с 15 декабря по 18 января более трех тысяч петербуржцев получили травмы из-за гололеда и наледи. Накануне приблизительно в 60 дорожных и коммунальных предприятиях прошли обыски в связи с уголовными делами о хищениях средств. При этом были задержаны шесть человек: пятеро в Василеостровском районе, еще один — в Адмиралтейском.