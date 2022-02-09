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Новости 12:48

Глава жилкома поручил до воскресенья очистить дворы от снега

фото ЗакС политика Глава жилкома поручил до воскресенья очистить дворы от снега

Качество уборки петербургских дворов вызвало неудовольствие главы жилищного комитета Олега Зотова. Чиновник проехал 9 февраля по городу с инспекцией, первой точкой маршрута стал двор дома № 21 на 6-й линии Васильевского острова.

Как отмечает телеканал "78", перед приездом Зотова во дворе появилась спецтехника, которая принялась убирать снег и наледь. Тем не менее, результаты очистки территории чиновника не впечатлили. Зотов указал подчиненным на необходимость в срок до воскресенья убрать дворы от снега и льда. Также он отметил нарушения техники безопасности сотрудниками сферы ЖКХ и нарушения технологии уборки.

Напомним, по данным городского комитета по здравоохранению за период с 15 декабря по 18 января более трех тысяч петербуржцев получили травмы из-за гололеда и наледи. Накануне приблизительно в 60 дорожных и коммунальных предприятиях прошли обыски в связи с уголовными делами о хищениях средств. При этом были задержаны шесть человек: пятеро в Василеостровском районе, еще один — в Адмиралтейском.


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