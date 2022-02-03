В течение месяца почти 3 тысячи петербуржцев были госпитализированы из-за падения на льду

В период с 15 декабря по 18 января свыше трёх тысяч петербуржцев получили различные травмы из-за падения на скользких улицах, а также из-за упавшей на их головы наледи. Отчёт предоставил городской комитет по здравоохранению депутату Заксобрания Борису Вишневскому.

Так, всего в обозначенный период травмировались 3 158 жителей Северной столицы, из которых 2 953 пострадавшим понадобилась госпитализация, в том числе 141 ребёнку.

Отметим, что из-за непогоды, приведшей к гололедице и снежным завалам, петербуржцы по-прежнему продолжают получать травмы. Чиновники не сделали выводы из богатой на осадки зимы 2019 года, поэтому город всё ещё эффективно и своевременно не убирается, несмотря на обещанные реформы. Проблемы Северной столицы нашли отражение в песнях: к примеру, очнувшийся от творческой комы лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров не так давно выпустил клип "Одна нога", посвящённый падениям горожан на обледенелых улицах.