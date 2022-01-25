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Новости 14:48

"Одна нога": Шнуров выпустил новый клип с критикой Беглова, акцентирующий внимание на гололёде и травмах

фото ЗакС политика "Одна нога": Шнуров выпустил новый клип с критикой Беглова, акцентирующий внимание на гололёде и травмах

Несмотря на заявление о готовности отстраниться от музыкальных дел ввиду привлечения внимания к проблемам уборки Петербурга, лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров выпустил очередной, третий по счёту, клип на злободневную городскую тематику.

На сей раз творение музыканта посвящено гололёду и травмам, которые жители Северной столицы получают на неубранных улицах.

Трек именуется "Dj Big Love — Одна Нога" и размещён в официальном YouTube-канале "Ленинграда". Текст в композиции практически отсутствует, зато в изобилии присутствуют кадры поскользнувшихся на уличном льду горожан.

Напомним, первым злободневным опусом Шнурова стала песня "Пока так", после чего вышла "Покаянная", в которой музыкант издевательски извиняется перед губернатором Александром Бегловым за его порицание. Градоначальник назвал композиции "матерными частушками", пообещав горожанам реформы в уборке мусора и снега.

Последний стих Шнуров опубликовал 23 января, заявив, что своё дело он сделал, подняв общественный резонанс открытой критикой властей, в связи с чем уходит от дел.


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