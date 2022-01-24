"Приношу извинения за неудобства": Беглов заявил о нежелании уходить в отставку

Петербургский градоначальник Александр Беглов, имя которого в последнее время всплывает в СМИ в контексте критики уборки города от снежных осадков и мусора, дал телеканалу "78" интервью, в котором сообщил, что не намерен, невзирая на порицание, покидать свой пост.

"Я никуда не собираюсь. Приношу извинения за неудобства. Надо немного потерпеть, мы обязательно доведём реформы, сделаем город чище и лучше", — высказался петербургский глава.

Нынешний состав Смольного, подчеркнул Беглов, изобилует молодыми профессионалами.

Говоря о критике, губернатор в очередной раз заявил о том, что готов воспринимать только конструктивную, попросив лишний раз не "ругать город".

"Я с уважением отношусь к конструктивной критике, талантам. Ругайте меня сколько хотите, только город не ругайте", — резюмировал Беглов.

Напомним, о проблемах заснеженности и замусоренности города стали слагать песни: из творческой "комы" вышел Сергей Шнуров, посвятивший критике губернатора Беглова несколько музыкальных опусов. Последнее стихотворение он опубликовал 23 января, заявив, что своё дело он сделал, подняв общественный резонанс открытой критикой властей, в связи с чем самоустраняется.