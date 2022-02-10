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Новости 14:35

Горизбирком назначил председателем ТИК №1 сотрудника администрации Адмиралтейского района

фото ЗакС политика Горизбирком назначил председателем ТИК №1 сотрудника администрации Адмиралтейского района

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 10 февраля назначила новым членом территориального избиркома №1 Николая Потеряева. Трансляция заседания шла в группе Горизбиркома "ВКонтакте".

Заместитель председателя ГИК Олег Зацепа сообщил, что на вакантное место в терризбиркоме претендовал только Потеряев. Сейчас он главный специалист сектора физической культуры и спорта в администрации Адмиралтейского района, рассказал Зацепа. По его словам, в 2021 году Потеряев был членом участковой комиссии с правом совещательного голоса, а в 2016 году - членом территориального избиркома с правом совещательного голоса. 

Большинство членов Горизбиркома проголосовали за включение Потеряева в состав ТИК №1. Его же большинством голосов сделали новым председателем терризбиркома. На эту должность тоже не было других желающих, отметил Зацепа. Вступить в новые полномочия Потеряев должен с 14 февраля - ему дали время для увольнения из администрации. 

Также Горизбирком 10 февраля исключил из состава ТИК №11 Аслана Таукенов, выдвинутого Партией роста. Он подал личное заявление о сложении полномочий, уточнила секретарь ГИК Екатерина Астафьева. Прием предложений от желающих занять вакантное место объявили до 25 февраля. 

Напомним, в декабре 2021 года Ольга Нечаева сложила с себя полномочия председателя ТИК №1. 

София Саттарова


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