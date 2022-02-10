Муниципал
ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 15:13

Горизбирком сформировал ИКМО "Екатерингофский" - главой стала сотрудница МВД

фото ЗакС политика Горизбирком сформировал ИКМО "Екатерингофский" - главой стала сотрудница МВД

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 10 февраля сформировала избирательную комиссию муниципального образования "Екатерингофский". Трансляция заседания шла в группе Горизбиркома в социальной сети "ВКонтакте".

Заместитель председателя ГИК Олег Зацепа напомнил коллегам, что Горизбирком после муниципальных выборов 2019 года пытался расформировать ИКМО через суд. Этого сделать не получилось, так как муниципальный избирком самораспустился, отметил Зацепа. 

Он сообщил, что муниципальный совет "Екатерингофский" заново так и не сформировал комиссию - поэтому этим занялся Горизбирком. Зацепа заявил, что рабочая группа одобрила включение в состав ИКМО 8 человек. Он перечислил кандидатов: Ольга Байкова (выдвинутая "Всероссийским обществом инвалидов"), Анна Залевина ("Справедливая Россия"), Ирина Ильина ("Единая Россия"), Вера Киселева (выдвинута собранием избирателей по месту жительства), Ольга Михайленко ("Боевое братство"), Владимир Молодоженя ("Яблоко"), Светлана Новикова ("Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров"), Андрей Шилов (КПРФ). 

Члены Горизбиркома одобрили создание из кандидатов ИКМО "Екатерингофский". Председателем комиссии сделали Ирину Ильину. 

- Она до недавнего времени служила в органах внутренних дел, в управлении по вопросам миграции. В этом качестве взаимодействовала с избирательными комиссиями. Также занималась вопросами обеспечения общественного порядка при проведении выборов. Членом избирательных комиссий она до этого не являлась, как она сказала. Высшее юридическое образование у нее имеется, - рассказал про Ильину Зацепа. 

Напомним, во время муниципальных выборов 2019 года ИКМО "Екатерингофский" прославилась недопуском кандидатов в свое помещение, "фейковыми" очередями, отказам в регистрации оппозиционных кандидатов и другим. Аналогичные нарушения были и у других муниципальных избиркомов. Четыре ИКМО Горизбирком решил расформировать через суд - не получилось это сделать только с комиссией "Екатерингофского". 

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Екатерингофский

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама