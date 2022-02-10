СК ходатайствует об аресте фигурантов петербургского "снежного дела"

В Василеостровский районный суд Петербурга поступили ходатайства следствия об аресте Анны Ореховой, Дмитрия Нестеренко, Алексея Веселовзорова и Ивана Макарчука, которые ранее были задержаны после обысков по уголовным делам об уборке Петербурге от снега, информирует объединённая пресс-служба судебных ведомств города. Всем инкриминирую часть 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

Суд уже пролонгировал фигурантам разбирательства срок задержания на 72 часа.

Как полагают следователи, в период с 29 ноября 2021 года по 30 января 2022 года обозначенные выше персоналии в ходе исполнения госконтрактов, заключённых между ООО "Логиком" и комитетом по благоустройству Петербурга, "не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства и реальной возможности исполнения условий заключенных договоров подряда, под предлогом оказания услуг по ручной уборке тротуаров Василеостровского района, похитили из бюджета более 1 млн рублей", уточняет судебная пресс-служба.

Во вторник, 8 февраля, в Северной столице были проведены обыски по более чем 60 адресам, в которых принимали участие свыше 200 правоохранителей. По предварительной информации, в 19 уголовных делах фигурируют должностные лица ряда организаций, которые специализируются на техническом обслуживании дорог - их очистке от снега и льда.