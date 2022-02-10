Вишневский обратился к Пиотровскому по поводу Охтинского мыса

Депутат Заксобрания Борис Вишневский ("Яблоко") направил обращение к вице-губернатору Борису Пиотровскому с просьбой прояснить дальнейшую судьбу Охтинского мыса. Документ был составлен в ответ на заявление чиновника о доработке проекта "Газпрома" по строительству исторического парка в устье Охты.

В своем обращении Вишневский интересуется, кто и когда вносил предложения для доработки проекта. Он ссылается на своих знакомых в составе рабочей группы при Минкульте, которые не имеют сведений об обсуждении застройки Охтинского мыса. Это приводит автора обращения к вопросу, не обсуждала ли предложенный проект "какая-то другая, новая рабочая группа", в составе которой не было археологов и градозащитников.

Депутат особо отметил необходимость "прояснить конкретный пообъектный состав, местоположение, площади, границы, способы сохранения и экспонирования" археологических памятников Охтинского мыса. Он попросил представить детальную информацию о сохраняемых в рамках концепции объектах, от стоянки времен неолита до крепости Ниеншанц и Охтинской верфи. Также Вишневский призвал адресата представить переработанный проект ландшафтного парка, который правительство города совместно с "Газпромом" собираются разбить на территории мыса.

По признанию парламентария, он не наблюдает "никаких отличий" нового проекта от того, что был описан ООО "Газпромнефть Восточно-Европейские проекты" в ноябре 2021 года. В связи с этим он попросил вице-губернатора сообщить о тех изменениях, которые претерпел ноябрьский проект за прошедшее время, а также о том, не планируется ли реализация нового проекта в рамках документации, одобренной в декабре.

Еще один вопрос Пиотровскому касался судьбы Меншикова бастиона Петропавловской крепости, где ранее был обнаружен деревянный сруб петровских времен. Вопросы депутата связаны с будущей судьбой объекта, его музеефикацией, а также планами по обустройству музея археологии на территории бастиона. "Возможно, следует <...> создать Музей археологии на Охтинском мысу, не смешивая его с историей Петропавловской крепости?" — внес предложение парламентарий.

Ранее Вишневский уже комментировал озвученные Пиотровским планы. "Если кто-то вдруг решил, что теперь-то охтинские памятники в безопасности, — не верьте ни единому слову!" — писал он в своем Telegram-канале 7 февраля. Тогда же он пообещал обратиться к вице-губернатору с просьбой более развернуто описать планы Смольного на благоустройство Охтинского мыса.