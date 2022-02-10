Родственника Максима Резника осудили по "наркотической" статье

Октябрьский районный суд Петербурга огласил 10 февраля приговор Ивану Дорофееву — родственнику экс-депутата Заксобрания Максима Резника. Петербуржца признали виновным в незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта (ч.1 ст.228 УК РФ) и приговорили к 1 году и 9 месяцам заключения в колонии-поселении, сообщает объединенная пресс-служба судов. После оглашения приговора его освободили в зале суда, так как зачли время пребывания в СИЗО.

Дорофеев признал свою вину в хранении запрещенных веществ, уточнив при этом, что не собирался их сбывать.

Напомним, Иван Дорофеев был задержан в своей квартире в марте 2021 года. В ходе обыска правоохранители изъяли запрещенные вещества. В тот момент в одном помещении с ним находился и Максим Резник. В середине июня против оппозиционера завели дело по "наркотической" статье — его заподозрили в приобретении 18,2 грамма растительного наркотика. Сейчас Резник находится под домашним арестом, вину он вину не признает и считает дело политически мотивированным.