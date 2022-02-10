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Выборы 2021

Муниципал 19:39

МО "Ульянка" стала лидером по количеству составленных протоколов в Кировском районе

фото ЗакС политика МО "Ульянка" стала лидером по количеству составленных протоколов в Кировском районе

За 2021 год сотрудники местной администрации МО "Ульянка" выписали 62 протокола об административных правонарушениях - больше всех в Кировском районе, сообщил депутат Павел Кондрашов в своем Telegram-канале

Больше всего выявленных нарушений связано с несанкционированной торговлей в округе. Штрафы получили более 30 недобросовестных предпринимателей. Вторым по популярности нарушением стала неправильная парковка на территории зеленых насаждений. За год муниципалы зафиксировали 25 таких случаев. Еще семь протоколов составили по статье о самовольной установке объектов благоустройства. Общая сумма выписанных штрафов составила 174 тысячи рублей. 

Кондрашов добавил, что будет рекомендовать коллегам чаще обращать внимание на случаи нарушения правил парковки. 

В остальных муниципалитетах района правонарушения выявляли с меньшим энтузиазмом. На втором месте в районе оказалось МО "Автово". Там составили 19 протоколов. В оставшихся округах за 12 месяцев составили не больше десяти протоколов. Особенно "нерасторопными" оказались МО "Красненькая речка" и МО "Морские ворота". Там сотрудники МА за год выявили лишь по одному правонарушению. 

Напомним, в Калининском районе лидером по этому показателю стало МО "Гражданка". Там сотрудники администрации за 2021 год выписали 188 протоколов на сумму около полумиллиона рублей. Больше 100 нарушений были связаны с неправильной парковкой. 

Константин Леньков / фото: МО "Ульянка"


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