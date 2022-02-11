Экс-депутат Егоров стал советником спикера ЗакСа

Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Егоров назначен советником спикера парламента по вопросам здравоохранения. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам Егоров.

Он рассказал, что до назначения встречался со спикером парламента Александром Бельским и обсуждал вопрос. Поддержку Егоров, по его словам, получил и от чиновников.

- В нынешнем созыве депутата-врача нет. Насколько я понимаю, такая необходимость была в Законодательном собрании, и мое желание было. Меня поддержал [вице-губернатор по здравоохранению и соцполитике] Олег Николаевич Эргашев, и председатель комитета по здравоохранению. <...> [Спикер ЗакСа] Александр Николаевич [Бельский] тоже достаточно благожелательно отнесся к такому предложению, - рассказал Егоров.

Экс-депутат рассказал, что в своей работе будет уделять внимание не только эпидемии коронавируса, но и другим вопросам. В городе достаточно проблем, отметил Егоров.

Он добавил, что надеется на новом месте продолжить работу над вопросами, которые начал еще будучи парламентарием. Егоров сообщил, что у него уже запланировано посещение ряда мероприятий в качестве советника спикера.

Напомним, Егоров - врач-хирург со стажем работы более 20 лет. Он был депутатом Законодательного собрания шестого созыва. В парламент Егоров прошел при поддержке "Справедливой России", но в апреле 2021 года вышел из партии. После этого он вступил в "Единую России" и выдвинулся при ее поддержке в новый состав парламента, но проиграл выборы.

София Саттарова