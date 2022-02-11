Прокуратура занялась проверкой документов петербургской учительницы, уволившейся из-за Хармса

К проверке документов педагога Серафимы Сапрыкиной, предоставленных ей при приёме на работу, подключилась прокуратура, известила петербургский вице-губернатор Ирина Потехина. Ведомство изучит, законным ли образом учительница получила справку об отсутствии судимости.

Потехина отметила, что Сапрыкина предоставила всем учебным заведениям, в которых работала, справки государственного образца.

"Во всех четырех школах пакет документов соответствовал установленным образцам. У директора школы или другой образовательной организации нет ни полномочий, ни возможностей перепроверять этот перечень. То есть предъявить претензии кому-то из дикторов, что они нарушили трудовое законодательство, не представляется возможным. Сейчас прокуратура изучает, где произошел сбой. Это уже не наши полномочия. Наша задача — избежать таких сотрудников в будущем", — цитирует "Фонтанка" Потехину.

10 февраля стало известно о проверках, которые проводятся в школах, где работала Сапрыкина.

Ранее в СМИ появилась информация о наличии судимости у педагога. Женщина сменила имя с Симы Чингизовны Казимовой на Серафиму Сапрыкину. 10 февраля объединенная пресс-служба судов Волгоградской области сообщила, в декабре 2008 года некая Сима Казимова была признана виновной в умышленном причинении вреда здоровью человека. По заявлению пресс-службы, за год до этого девушка, отдыхая в компании друзей, дважды ударила знакомого ножом во время драки.

Факт смены имени, отчества и фамилии Сапрыкина признала, опровергнув, впрочем, иные обвинения. Свои слова она подтвердила справкой об отсутствии судимости, которая якобы была выдана ГУ МВД по Петербургу в июле 2021 года. Скриншот документа она выложила у себя в Facebook вечером 9 февраля.

Напомним, на прошлых выходных бывшая сотрудница 168-й гимназии Петербурга Серафима Сапрыкина опубликовала в Facebook пост о том, что вынуждена была уволиться после критики из-за чтения десятиклассникам стихотворений Даниила Хармса и Александра Введенского. По утверждению Сапрыкиной, в конце декабря прошлого года ее вызвала к себе директор школы Светлана Лебедева и поставила перед выбором: или увольняться самой, или готовиться к увольнению по статье об утрате доверия. Поэтов Лебедева якобы назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов". Сама директор это опровергает.