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Новости 16:53

Геннадия Зюганова госпитализировали

фото ЗакС политика Геннадия Зюганова госпитализировали

Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов оказался 11 февраля в стационаре. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу коммунистов.

"Геннадий Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики", - рассказали агентству.

Отметим, что на неделе с коронавирусом госпитализировали лидера другой думской фракции — руководителя ЛДПР Владимира Жириновского. О его состоянии поступают противоречивые сведения. Официальные представители ЛДПР 11 февраля утверждают, что оно стабильное. Ранее сообщалось, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

фото: kremlin.ru


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