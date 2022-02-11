Геннадия Зюганова госпитализировали

Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов оказался 11 февраля в стационаре. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу коммунистов.

"Геннадий Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики", - рассказали агентству.

Отметим, что на неделе с коронавирусом госпитализировали лидера другой думской фракции — руководителя ЛДПР Владимира Жириновского. О его состоянии поступают противоречивые сведения. Официальные представители ЛДПР 11 февраля утверждают, что оно стабильное. Ранее сообщалось, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

фото: kremlin.ru