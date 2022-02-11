Размещение отходов около Невского пятачка проверит прокуратура

Активисты из общественного движения "Зеленый фронт" подали заявление в прокуратуру из-за жалоб на экологическую обстановку на территории золоотвала, находящегося близко к Невскому пятачку. Организации известно, что землей распоряжается ООО "Транс-Эко". Согласно нескольким свидетельствам, на золоотвале закапывают отходы 1-4 классов опасности, создавая ощутимый вред окружающей среде.

Происходящее на этом участке Кировского района Ленобласти уже становилось предметом жалоб в компетентные ведомства в прошлом году.

"Тогда надзорные органы мер не приняли, и в настоящий момент мы наблюдаем, как в одном километре от Невы стали захоранивать уже бытовой мусор", - рассказал лидер "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Компания специализируется на обезвреживании токсичных отходов и имеет соответствующую лицензию, полученную от Росприроднадзора.

фото: "Зеленый фронт"