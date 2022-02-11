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Новости 18:40

В Кудрово и Мурино появятся автоматы для приема тары в обмен на баллы для покупок

фото ЗакС политика В Кудрово и Мурино появятся автоматы для приема тары в обмен на баллы для покупок

В двух граничащих с Петербургом населенных пунктах, Мурино и Кудрово, установят фандоматы: автоматы для приема чистых пластиковых бутылок и металлических банок, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти. Потенциальных пользователей будут стимулировать выдачей бонусных баллов, действительных для покупок в сетевых магазинах. Каждая сданная бутылка или банка дает право на один балл. Нововведение чиновники называют продолжением ведущейся с конца 2020 года работы, нацеленной на повсеместный раздельный сбор мусора.

"В ближайшее время к 9 районам, жители которых уже имеют возможности сортировать пластик и стекло, добавится ряд населенных пунктов Волховского, Выборгского, Кировского и Тосненского районов, а также Сосновоборского городского округа", - рассказала глава областного комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

По подсчетам ее коллег, всего в регионе практикуют раздельный сбор пластика и стекла свыше 450 тысяч граждан.


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