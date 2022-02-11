Врио ректора РГПУ имени Герцена утвердили в должности

Исполняющий обязанности ректора РГПУ имени Герцена Сергей Тарасов, поставленный во главе вуза в прошлом сентябре, избавился от приставки "врио", о чем сообщила пресс-служба университета. Путем голосования сотрудников и студентов 11 февраля его избрали ректором.

"Конференция работников и обучающихся РГПУ им. А. И. Герцена избрала сегодня на альтернативной основе Сергея Тарасова ректором этого старейшего педагогического вуза страны, отмечающего в нынешнем году свое 225-летие", - гласит сообщение.

Руководитель педагогического вуза — бывший чиновник: в течение двенадцати лет он руководил комитетом Ленобласти по образованию, уйдя с этой должности прошлым летом. Тарасов, сам закончивший РГПУ имени Герцена, имеет ученое звание профессора.

Примечательно, что предыдущим ректором РГПУ был Сергей Богданов, на которого заводилось уголовное дело о злоупотреблениях на 11,6 млн рублей.