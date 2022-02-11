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Новости 19:40

Собственника снесенного флигеля на Кондратьевском могут обязать его восстановить

фото ЗакС политика Собственника снесенного флигеля на Кондратьевском могут обязать его восстановить

Чиновники из КГИОП обозначили свою позицию относительно разрушенного дореволюционного дома № 30 по Кондратьевскому проспекту, которое нынешним летом исчезло с лица земли.

Арендатора или собственника земли под ним могут обязать провести восстановительные работы и полностью воссоздать флигель, что предусмотрено законодательством, пишет "Канонер". По словам начальника управления сохранения исторической среды Екатерины Козыревой, профильный комитет будет настаивать на таком развитии сюжета в случае, если на участке земли соберутся построить что-то взамен. Об этом ее коллеги проинформировали комитет имущественных отношений.

Однако КИО, как ранее заявлялось, придерживается иного видения территории: возводить на ней ничего не планируют и ограничатся благоустройством.


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