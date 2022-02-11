Собственника снесенного флигеля на Кондратьевском могут обязать его восстановить

Чиновники из КГИОП обозначили свою позицию относительно разрушенного дореволюционного дома № 30 по Кондратьевскому проспекту, которое нынешним летом исчезло с лица земли.

Арендатора или собственника земли под ним могут обязать провести восстановительные работы и полностью воссоздать флигель, что предусмотрено законодательством, пишет "Канонер". По словам начальника управления сохранения исторической среды Екатерины Козыревой, профильный комитет будет настаивать на таком развитии сюжета в случае, если на участке земли соберутся построить что-то взамен. Об этом ее коллеги проинформировали комитет имущественных отношений.

Однако КИО, как ранее заявлялось, придерживается иного видения территории: возводить на ней ничего не планируют и ограничатся благоустройством.