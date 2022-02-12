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Новости 10:26

Чиновники из Смольного займут места главы аппарата ЗакСа Петербурга и парламентского пресс-секретаря

фото ЗакС политика Чиновники из Смольного займут места главы аппарата ЗакСа Петербурга и парламентского пресс-секретаря

В скором времени в петербургском Законодательном собрании пройдут первые кадровые перестановки, о которых начали говорить в конце прошлого года, делится "Фонтанка", ссылаясь на близкие к региональному парламенту источники.

По информации издания, должность начальника аппарата ЗакСа получит Денис Царегородцев, который ныне занимает пост замруководителя комитета территориального развития Смольного. Уточним, что с 2013 года обозначенную должность занимает полковник, педагог Можайки Михаил Субботин.

Кроме того, пишет "Фонтанка", со своим местом расстанется руководительница пресс-службы Заксобрания Елена Гаврищук, место которой должна получить пресс-секретарь Невского района Наталья Жохова.

К работе в петербургском парламенте и Царегородцев, и Жохова приступят в должности советников нынешнего его спикера Александра Бельского.

Добавим, известно, что кроме обозначенных персон своих должностей должны лишиться "завхоз" городского парламента Алена Кукушкина, руководительница управления организационного обеспечения Виктория Снигирёва и начальник управления документационного обеспечения Алексей Трудов. Подробнее о реорганизации читайте в материале ЗАКС.Ру. 


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