Мариинский дворец зачистят от "макаровских"

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Аппарат Законодательного собрания Петербурга реорганизуют. Попутно сократят часть его сотрудников, в том числе особенно близких бывшему председателю городского парламента Вячеславу Макарову.

Отложенные перестановки

О готовящихся в Мариинском дворце сокращениях со ссылкой на закрытые источники сообщили "Фонтанка" и телеканал "78". По неподтвержденным данным, под увольнение могут попасть десятки сотрудников. В их числе руководитель аппарата Заксобрания Михаил Субботин, влиятельный "завхоз" городского парламента Алена Кукушкина и начальник управления по информации и общественным связям Елена Гаврищук.

В пресс-службе ЗакСа факт готовящихся сокращений подтвердили, сказав, что реорганизация будет проводиться постепенно, но никакой более конкретной информации давать не стали.

"В Законодательном собрании планируется реорганизация следующих структурных подразделений: Управление по информации и общественным связям, управление организационного обеспечения, управление по приему граждан — приёмная ЗакСа, управление документационного обеспечения, управление материально-технического обеспечения. Сотрудники этих управлений получили уведомления о предстоящем изменении условий труда или сокращении", – заявила Гаврищук журналистам.

Прямых ответов на уточняющие вопросы об общем количестве человек, попавших под сокращение, и о ее личном дальнейшем трудоустройстве начальник пресс-службы не дала. ЗАКС.Ру Гаврищук предложила задать все интересующие вопросы председателю городского парламента Александру Бельскому на брифинге 19 января.

По информации ЗАКС.Ру, решение о сокращении руководителя пресс-службы Заксобрания уже принято. Вопрос только — когда именно произойдет реорганизация управления по информации.

О грядущих отставках в рядах "старой гвардии" Мариинского дворца рассуждали еще осенью 2021 года, после парламентских выборов и назначения на должность спикера Бельского. Новому председателю ЗакСа вопрос о кадровом обновлении аппарата задали уже на первом пресс-подходе 29 сентября. Бельский заявил, что все будет зависеть от того, насколько комфортно будет ему работать с действующей командой, а действующей команде — с ним. При этом точечные перестановки начались достаточно быстро. Так, в начале октября стало известно о назначении на должность руководителя аппарата председателя ЗакСа Константина Гриневича, ранее работавшего с Бельским в Смольном. Он сменил на этом посту старожила Мариинского дворца Юрия Таничева.

Новая волна слухов о планируемых увольнениях руководителей управлений ЗакСа прошла по анонимным Telegram-каналам в конце ноября – начале декабря. Сокращения прочили едва ли не всем более-менее заметным начальникам. К этому времени близилась к завершению проверка аппарата городского парламента Контрольно-счетной палатой, а руководство в петербургском отделении "Единой России" решили передать Сергею Боярскому.

Товарищ по Можайке

Полковник в запасе Михаил Субботин — один из самых близких Вячеславу Макарову сотрудников аппарата ЗакСа. Оба преподавали в Военно-космической академии имени Можайского в начале 90-х годов. С 2007 года Субботин был сначала помощником, а затем главным советником Макарова, пока в 2013 году не возглавил аппарат всего парламента.

Несколько лет ему удавалось совмещать работу в Мариинском дворце с должностью депутата МО "Петровский", одного из наиболее верных Макарову муниципалитетов. Сын главы аппарата Вячеслав Субботин руководит территориальной избирательной комиссией № 9 (Приморский район), которая отвечала за выборы в муниципалитетах "Озеро Долгое" и "Ланское", ранее бывших частью избирательной территории Макарова. Глава ТИК № 9 был замечен у здания местного совета МО "Озеро Долгое" вместе с муниципальным руководством в ночь на 13 сентября 2019 года, когда полиция разгоняла кандидатов, подозревавших избирком МО в фальсификациях.

Полтора года спустя Субботин-младший победил на праймериз "Единой России". ЗАКС.Ру рассказывал, что поддерживать его кандидатуру настоятельно просили работников бюджетной сферы. Председатель ТИК № 9 в итоге сам стал кандидатом, возглавив список партии власти по округу № 13, но избраться в ЗакС не смог.

Смотрящая за хлястиками

Начальник управления материально-технического обеспечения ЗакСа Алена Кукушкина — еще один верный соратник Макарова. Ее даже называли племянницей экс-спикера, хотя сам он родство с подчиненной не раз опровергал.

По данным ЗАКС.Ру, будущие председатель и завхоз ЗакСа познакомились в 2001 году. Макаров был муниципальным депутатом МО "Чкаловское", а Кукушкина работала в этом муниципалитете. В дальнейшем она перешла на работу в Мариинский дворец вслед за полковником-единороссом. В 2009 и 2014 годах Кукушкина избиралась в совет МО "Чкаловское", заседая там вместе с выходцем из ВКА имени Можайского Сергеем Купченко и дочерью Макарова Мариной Лыбаневой.

В должности начальника управления материально-технического обеспечения ЗакСа Кукушкина запомнилась своим суровым характером и принципиальностью. Она следила за наличием галстуков у мужчин, посещающих парламент, выступала за ношение сменной обуви депутатами и их помощниками, пыталась обязать журналистов передвигаться по Мариинскому дворцу только в сопровождении сотрудников пресс-службы ЗакСа и запрещала работникам прессы пить воду в зале заседания.

Седьмой созыв ЗакСа пошел на послабления в дисциплине. На заседаниях комиссий отдельные депутаты не то что галстуки, даже пиджаки перестали надевать. Хотя всего несколько месяцев назад верхнюю часть костюма снимали только после разрешения председателя, и то в исключительных случаях. Макаров, уже будучи депутатом Госдумы, не скрывал своего раздражения по поводу наступивших вольностей.

"Военные здесь сидят — хлястик снимаешь с шинели — он уже не военнослужащий, не боец. Он военнопленный. Хлястики всегда берегите. В этом заключается сила Законодательного собрания", – говорил экс-спикер на декабрьской конференции "Единой России".

Завхоз городского парламента — не только самый требовальный, но и один из самых состоятельных сотрудников аппарата. Несколько лет подряд она отчитывалась о наибольшем доходе среди всех своих коллег. ЗАКС.Ру рассказывал, что в годы правления Макарова Мариинский дворец регулярно выделял бюджетные деньги по контрактам на "обеспечение депутатской деятельности" и другим женщинам по фамилии Кукушкина, которые могут быть ее родственницами.

Щит от журналистов

Гаврищук возглавила управление информации Заксобрания в 2018 году. За ее плечами был опыт работы в профильной комиссии городского парламента по науке и высшей школе, которую в пятом созыве возглавлял депутат Алексей Воронцов. Кроме того, собеседники ЗАКС.Ру в Мариинском дворце утверждают, что именно авторству Гаврищук принадлежат многие крылатые фразы, которые бывший спикер ЗакСа использовал в своих выступлениях: "пылесос турбулентности", "колыхать и телебонить" и т. д.

Назначению на должность руководителя пресс-службы Гаврищук помогла пенсионная реформа. Ее предшественница Елена Тимошенко из-за повышения пенсионного возраста в России могла выйти на пенсию либо до конца 2018 года, либо с 2020 года. Она выбрала первый вариант, став личным пресс-секретарем Макарова на контрактной основе. В дальнейшем эта должность была упразднена, а Тимошенко покинула Мариинский дворец, уступив свои полномочия Гаврищук. Почему уволили многолетнего пресс-секретаря ЗакСа, никто публично не объяснял, но в кулуарах говорили, что Макаров потерял к ней доверие.

Гаврищук надежно оберегала экс-спикера ЗакСа от неудобных вопросов. При ней ужесточились негласные правила, согласно которым обратиться к Макарову на брифинге журналист мог, только предварительно согласовав свой вопрос с пресс-секретарем. Причем это не гарантировало возможность общения председателем — времени брифинга на всех, как правило, "не хватало". Корреспондент ЗАКС.Ру не мог задать вопрос спикеру месяцами.

Впрочем, после смены власти в Мариинском дворце ситуация изменилась. Новый председатель стал более доступным для журналистов, хотя и не настолько красноречивым.

Даже когда шестой созыв ЗакСа завершил свою работу, Гаврищук демонстрировала лояльность уходящему в Госдуму Макарову. За несколько дней до парламентских выборов газета "Вечерний Санкт-Петербург" опубликовала интервью с парламентским пресс-секретарем, которое почти полностью было посвящено перечислению положительных качеств спикера пятого и шестого созывов.

По словам собеседников ЗАКС.Ру в городском парламенте, кадровые чистки могут затронуть и руководителей управлений организационного и документационного обеспечения: Викторию Снигиреву и Алексея Трудова соответственно. Оба также считаются близкими Макарову людьми. Полковник Трудов был доцентом кафедры ВКА имени Можайского. Снигирева в прошлом работала помощницей Макарова.

Сергей Еремеев