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25 мая, 20:45

За них попросили

В распоряжении ЗАКС.Ру оказались списки участников праймериз "Единой России" в Петербурге, за которых настоятельно просили отдать свои голоса работников бюджетной сферы. Судя по этим данным, вместо Анохина в Заксобрании хотят видеть вице-губернатора Бондаренко, вместо Дроздова - олимпийского чемпиона Васильева, а вместо Никешина - девелопера Долматова. 

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Госдума: рекомендованы фавориты 

24 мая началось голосования по отбору кандидатов "Единой России" в Государственную думу и Законодательное собрание Петербурга. Оно продлится неделю и завершится в воскресенье, 30 мая. Победители праймериз с высокой долей вероятности будут представлять партию власти на сентябрьских выборах.

Уже несколько недель учителя, медработники и другие бюджетники жалуются, что им настоятельно рекомендуют регистрироваться на сайте предварительного голосования и затем принять участие в праймериз. В петербургской "Единой России" заявляют о своей непричастности к такому давлению. ЗАКС.Ру ознакомился со списками участников праймериз, которые спускают руководителям бюджетных организаций с рекомендацией поддерживать именно этих людей.   

Председатель Заксобрания Вячеслав Макаров вместе с действующими думскими депутатами Сергеем Боярским и Юрием Петровым - триумвират списочников, который просят поддержать для выдвижения в нижнюю палату федерального парламента. Среди рекомендованных одномандатников сплошь фавориты в своих округах. Почти все они уже активно ведут неофициальную избирательную кампанию.

Это депутаты Госдумы Михаил Романов (округ 211), Евгений Марченко (213), Виталий Милонов (218). По округу № 215 якобы просят поддерживать главу Приморского района Николая Цеда. Рекомендованы также парламентарии ЗакСа Александр Тетердинко (212), Елена Рахова (214), Сергей Соловьев (216) и Любовь Егорова (217).

Судя по попавшим в распоряжение ЗАКС.Ру спискам, за бортом может остаться действующий депутат Госдумы Сергей Вострецов, который участвует в предварительном голосовании по округу № 212. Ранее в его адрес критически высказывался секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. 

Кандидатуры Раховой и Егоровой также якобы просят поддерживать и при определении кандидатов-одномандатников в ЗакС (по 7-му и 22-му округам соответственно). У обеих депутатов сильные соперники по выборам в Госдуму. В округе 214 уже ведет свою кампанию действующий депутат Госдумы от "Справедливой России" Елена Драпеко, а по 217-му планирует вернуться в федеральный парламент член Партии роста Оксана Дмитриева

Освобождающиеся места ЗакСа

Хотя по большинству одномандатных округов рекомендованы действующие депутаты Заксобрания, обновления в рядах кандидатов "Единой России", очевидно, тоже могут быть значительными. Кто-то из парламентариев уходит в Государственную думу, кто-то - на пенсию, кто-то разругался с однопартийцами.  

На смену выдвигающемуся в Госдуму вице-спикеру Сергею Соловьеву приходят муниципалы с его территории. В Заксобрании Соловьев представлял округ № 1, большая часть которого приходится на Адмиралтейский район. Местных бюджетников просят поддержать в качестве одномандатника главу Сенного округа Наталию Астахову, а по списку территориальной группы - депутата этого муниципалитета Вадима Пономарева, гендиректора ООО "Коммерческий Центр "Питер". По итогу 2020 года Пономарев задекларировал самый большой доход среди всех мундепов города. 

По округу № 2 (Центральный район) просят голосовать за главу комитета по социальной политике Александра Ржаненкова. Действующий депутат от этой территории Мария Щербакова на предварительное голосование не заявилась. Также по округу № 2 рекомендована списочница Анна Бардашевич, проректор по внешним связям Санкт-Петербургского института гостеприимства и член генерального совета "Единой России". 

Депутатское знамя на Петроградской стороне (округ № 3) из рук Вячеслава Макарова готовится взять его соратница, начальница управления материально-технического обеспечения ЗакСа Алена Кукушкина. По списку здесь рекомендован действующий депутат Юрий Гладунов.

Округ № 6 (Калининский район) в настоящее время в ЗакСе представлен вице-спикером Анатолием Дроздовым, который с праймериз снялся. Проголосовать здесь теперь рекомендуют за двукратного олимпийского чемпиона по биатлону, депутата МО "Северный" Дмитрия Васильева. Из списочников просят поддержать действующего депутата Юлию Мартемьянову

По округу № 11 рекомендован глава Выборгского района города Валерий Гарнец. Действующий депутат от этой территории Михаил Погорелов указан в "бюджетном" перечне как кандидат по спискам.

В округе № 12 (Приморский район), освободившемся после разрыва партии с депутатом Андреем Анохиным, бюджетников якобы мобилизуют поддержать в качестве вице-губернатора Николая Бондаренко, а как представителя территориальной группы - главу МО "Коломяги" Сергея Борисенко.

Предприниматель и сопредседатель штаба ОНФ Виталий Фатеичев вместе с действующим депутатом Дмитрием Туговым рекомендованы по округу  № 16 (большая часть - Кировский район). Первый как одномандатник, второй как списочник. Сейчас эту территорию в городском парламенте представляет Андрей Васильев, который хоть и заявился на праймериз, но в списке, попавшем в распоряжение ЗАКС.Ру, его не оказалось. 

Совершенно точно обновление грядет в соседнем округе № 18 (большая часть - Красносельский район). Действующий депутат Сергей Никешин с предварительного голосования снялся. Вместо него якобы рекомендован член президиума Российской гильдии управляющих и девелоперов Алексей Долматов в качестве одномандатника и мундеп Нарвского округа Алексей Глушков от территориальной группы. 

По округу № 21 (муниципалитеты "Гагаринское", "Звездное" и "Купчино") и одномандатником и списочником рекомендован глава МО "Аптекарский остров" Никита Титенко. Мундепом Титенко стал в 2019 году, а до этого работал помощником Вячеслава Макарова. 

Знакомые лица

ЗАКС.Ру не располагает информацией о том, что бюджетников могли призывать отдавать свои голоса за конкретных кандидатов в округах № 15 (большая часть - Фрунзенский район) и № 25 (Колпинский район).

По всем остальным в качестве одномандатников, как следует из информации источников, якобы рекомендованы действующие парламентарии ЗакСа: 

- округ № 4 (Василеостровский район) - Константин Чебыкин, список - глава местной администрации МО "Васильевский" Дмитрий Иванов;

- округ № 5 (Выборгский район) - Александр Егоров, список - Сергей Купченко;

- округ № 7 (территории Калининского и Красногвардейского районов) - Елена Рахова, список - Вера Сергеева;

- округ № 8 (Красногвардейский район) - Александр Кущак, список - депутат МО "Ржевка" Вячеслав Черевко;

- округ № 9 (Невский район) - Игорь Высоцкий, список - Анастасия Мельникова;

- округ № 10 (Курортный район, Кронштадт, частично - Выборгский и Приморский районы) - Александр Ходосок, список - Александр Ваймер;

- округ № 13 (Приморский район)  - Андрей Горшечников, список - председатель ТИК №9 Вячеслав Субботин;

- округ № 14 (Калининский район) - Галина Назарова, она же по списку;

- округ № 17 (Кировский район) - Денис Четырбок, по списку - Алексей Цивилев;

- округ № 19 (Петродворцовый и Красносельский районы) - Михаил Барышников, по списку - Евгений Никольский;

- округ № 20 (Московский район) - Алексей Макаров, по списку - глава Московского района Владимир Ушаков;

- округ № 22 (Фрунзенский район) - Любовь Егорова, по списку - заведующий стоматологическим центром Александр Ульянов;

- округ № 23 (Невский район) - Юрий Авдеев, по списку - замглавы Невского района Антон Рудаков;

- округ № 24 (Пушкинский район) - Юрий Бочков, он же по спискам.  

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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