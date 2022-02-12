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Новости 13:02

Одного из фигурантов петербургского "снежного дела" отправили под домашний арест

фото ЗакС политика Одного из фигурантов петербургского "снежного дела" отправили под домашний арест

Василеостровский райсуд Петербурга счёл чрезмерным помещение в СИЗО одного из фигурантов "снежного дела" об уборке города гендиректора ООО "Логиком" Ивана Макарчука и отправил его под домашний арест, информирует пресс-служба судебных инстанций Северной столицы.

Бизнесмену инкриминируют особо крупное мошенничество. Под арестом Макарчук пробудет вплоть до 8 апреля.

Напомним, ранее в рамках данного разбирательства следствие ходатайствовало о помещении всех фигурантов дела в СИЗО.

По версии правоохранителей, в период с 29 ноября 2021 года по 30 января 2022 года участники уголовного процесса присвоили себе свыше 1 млн рублей в ходе исполнения господряда по уборке Василеостровского района от снега.

8 февраля в Петербурге прошли обыски по более чем 60 адресам, по итогам которых были возбуждены 19 уголовных дел: во всех фигурируют должностные лица организаций, специализирующихся на техническом обслуживании дорог - их очистке от снега и льда. 


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