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Новости 10:22

В Петербурге троим фигурантам "снежного дела" назначили запрет определенных действий

фото ЗакС политика В Петербурге троим фигурантам "снежного дела" назначили запрет определенных действий

Василеостровский районный суд Петербурга, накануне избиравший меру пресечения фигурантам нового "снежного дела" о хищении средств на зимнюю уборку, троим из них назначил запрет определенных действий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Речь идет об Алексее Веселозерове, Дмитрии Нестеренко и Анне Ореховой, которых следствие считает подельниками гендиректора ООО "Логиком" Ивана Макарчука. Последнего накануне поместили на два месяца под домашний арест. Для всех четверых СК запрашивал заключение под стражу.

Согласно материалам дела, компания Макарчука заключила контракт с комблагом и администрацией Василеостровского района на невыполнимых условиях и в результате похитила свыше 1 млн рублей из бюджета. 

Фигурантов дела задержали в ходе масштабных обысков 8 февраля, прошедших в офисах компаний, которые отвечают за содержание дорог и ЖКХ.


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