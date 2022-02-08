"Фонтанка": Петербургские силовики обыскивают офисы компаний, обслуживающих дороги и ЖКХ

Сотрудники правоохранительных органов явились 8 февраля с обысками в несколько государственных предприятий, занятых в жилищной и дорожной сферах, сообщает "Фонтанка". Следственные действия производятся в рамках сразу нескольких дел, не связанных друг с другом и условно делящихся на две категории. Это либо дела о травмах, полученных гражданами из-за плохой зимней уборки, либо экономические дела против коммунальщиков.

Обыски ведутся, в частности, в жилкомсервисах Фрунзенского района и в АО "Коломяжское", обслуживающем северные районы. Интересуются силовики также документацией в офисах "дорожных" подрядчиков на Васильевском острове и в Кронштадте.

Как сообщают источники издания, целую серию обысков инициировало городское руководство с целью указать на виновных в традиционных зимних проблемах, с которыми чиновники в нынешнем сезоне, богатом на снегопады и гололедицу, справляются неудовлетворительно.

UPD 12:30 Петербургская прокуратура подтвердила факт проведения обысков и других следственных действий "по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи"