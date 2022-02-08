На Выборгской стороне нашли тело еще одного человека, ставшего жертвой упавшего льда

В Петербурге накануне вечером на углу Большого Сампсониевского и 1-го Муринского проспектов обнаружили труп мужчины с проломленной головой, о чем пишет издание "Фонтанка" со ссылкой на Агентство журналистских расследований. На него упала глыба неубранного льда с крыши. Приехавшая полиция констатировала смерть. О погибшем известно, что он 29-летний узбек, работавший в России дворником. По факту происшествия силовики организовали проверку.

Отметим, что накануне в аналогичных обстоятельствах пострадали как минимум два человека: и если в Купчино беременная женщина отделалась сотрясением мозга, то рабочего в поселке Коммунар опрокинувшаяся с заводской крыши глыба льда лишила жизни.

По данным Государственной жилищной инспекции на начало февраля, за плохую уборку льда и снега ответственным организациям с Нового года выписали уже более 36 млн штрафов. Неудовлетворительным образом коммунальщиками обслуживается почти треть проверяемых адресов.