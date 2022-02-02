В январе петербургским коммунальщикам выписали на 36,6 млн рублей штрафов за плохую зимнюю уборку

В течение января сотрудники Государственной жилищной инспекции Петербурга изучили деятельность 595 управляющих организаций и ТСЖ на предмет качества зимней уборки придомовых территорий и крыш. По итогам проверок инспекторы возбудили 445 административных судопроизводств, а общая сумма выписанных штрафов составила 36,6 млн рублей, о чем сообщает пресс-служба ГЖИ.

"Мы выявили нарушения по уборке в 1400 многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, в отношении виновных лиц возбудили административные дела, на контроле те адреса, на качество уборки которых петербуржцы продолжают жаловаться", - рассказала руководитель ведомства Ольга Акацевич.

Таким образом, факты неудовлетворительной уборки территорий и объектов зафиксировали почти на трети адресов (31%). Особо пристально, по словам Акацевич, ее коллеги следят за содержанием и обработкой противогололедными смесями внутридворовых тропинок, входов в парадные и подходов к мусорным контейнерам.