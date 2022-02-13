Петербурженку, получившую тяжелые травмы на Бали, эвакуируют домой спецбортом

Петербурженку Полину Стрелец, с которой случился несчастный случай на территории Индонезии, в специальном порядке эвакуируют домой. Такое поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова, на личный контроль его исполнение взял губернатор Александр Беглов.

"При необходимости средства будут выделены из резервного фонда правительства города", - приводит его слова пресс-служба Смольного.

В настоящее время девушка находится в медучреждении на острове Бали, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. МЧС и Минздрав организуют вылет спецрейса в азиатскую страну.

Депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов утверждает, что в принятом Голиковой решении есть и его заслуга, поскольку он обращался к вице-премьеру с соответствующей просьбой.