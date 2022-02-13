На Лиговке открыли памятную доску в честь репрессированного деда Довлатова

Общественное движение "Последний адрес", занимающееся увековечиванием памяти репрессированных в советское время, открыло, как и завлялось ранее, мемориальную доску на петербургском доме, где провел последние годы жизни дед писателя Сергея Довлатова Исаак Мечик. Церемония во главе с историком и культурологом, популяризатором Довлатова Льва Лурье состоялась на Лиговке, у дома № 3 по Днепропетровской улице. Мероприятие осветил портал MR7.

По словам Екатерины Довлатовой, дочки ленинградского писателя и правнучки Мечика, благодаря "Последнему адресу" ее прадед перестал был мифологическим персонажем, с юмором описанным на страницах автобиографической книги "Наши".

"То, что делает „Последний адрес", гораздо больше, чем просто увековечивает память политических репрессий, проект возвращает родственников в семьи", - озвучили ее послание, отправленное к церемонии открытия доски.

Отметим, что расстрелянный по сфабрикованному "шпионскому" делу в 1938 году Исаак Мечик был двадцать лет спустя полностью реабилитирован. Против установки мемориальной доски выступало петербургское отделение "Коммунистов России". В партии сочли, что одного родства с популярным человеком недостаточно для того, чтобы память о репрессированном Мечике была увековечена на доме в центре города.

фото: Андрей Швед / MR7