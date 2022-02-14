"Абсурдное решение": Владелец "Невского пассажа" отреагировал на штраф из-за наклеек с Fan ID

Владелец ТД "Невский пассаж" прокомментировал решение суда, назначившего ему штраф по иску комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

В Jensen Group уверены в абсурдности судебного решения и претензий КГИОП.

"Мы, безусловно, будем обжаловать вынесенное абсурдное решение", - приводит "Деловой Петербург" высказывание партнёра Jensen Group Дмитрия Абрамова.

Он напомнил также, что ранее, даже несмотря на существенное сокращение клиентского трафика, владелец торгового дома инвестировал в ремонт исторического здания. Кроме того, значительные средства ТД направил на развитие совместных проектов с Русским музеем, библиотекой Маяковского и театрами Северной столицы.

"Мы размещаем у себя единственный в центре города пункт выдачи паспортов болельщика самого ожидаемого в городе международного спортивного события, а нас штрафуют за его навигационные наклейки с внутренней стороны окон", - сетует Абрамов.

Напомним, судебные претензии КГИОП к "Невскому пассажу" касались наклеек о выдаче Fan ID, которые ТД разместил на окнах второго этажа исторического здания без согласования с ведомством. В итоге владелец получил штраф в 200 тысяч рублей.