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Новости 12:08

Псковского депутата будут судить из-за символики Навального

фото ЗакС политика Псковского депутата будут судить из-за символики Навального

Протокол по административной статье о публичной демонстрации символики запрещенных организаций (ст. 20.3 КоАП РФ) составили в Пскове на муниципального депутата Николая Кузьмина. Как сообщило правозащитное движение "Апология" в своем Telegram-канале, рассмотрение дела в суде назначено на вечер понедельника, 14 февраля.

Об административном деле против Кузьмина стало известно 10 февраля. Эксперт Михеев обнаружил на личной странице депутата "ВКонтакте" две фотографии, опубликованные в 2017 году. На первой можно увидеть схему прохода на встречу с Алексеем Навальным, назначенную на 2 декабря 2017 года. Кроме того, на изображении виднеются надписи "Пора выбирать" и "Навальный 2018", где вместо цифры "1" используется восклицательный знак. На втором снимке запечатлены Кузьмин и Навальный на фоне агитационных надписей. Кроме того, материалы дела содержат комментарий Кузьмина под публикацией, где тот заявляет, что не считает публикацию фотографии Навального на личной странице нарушением закона, добавляет "Апология".

По заведенному делу Кузьмину грозит штраф до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или же арест сроком до 15 суток. Интересы депутата будет представлять адвокат "Апологии" Татьяна Мартынова.

Николай Кузьмин в 2020 году был избран депутатом Собрания депутатов сельского поселения "Завеличенская волость". Состоит в партии "Яблоко".


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