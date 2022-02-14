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Новости 13:34

Марата Гельмана* вызвали в Роскомнадзор для составления протокола

фото ЗакС политика Марата Гельмана* вызвали в Роскомнадзор для составления протокола

Галерист Марат Гельман* получил извещение о составлении на него протокола из-за отсутствия маркировки иностранного агента (часть 1 статьи 19.34.1 КоАП). Об этом сообщил 14 февраля в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По словам юриста, Гельмана* вызвали в Роскомнадзор.

Напомним, в конце 2021 года Минюст внес Марата Гельмана* в список СМИ-иноагентов. В середине января стало известно о появлении надписи "Иноогент" [орфография авторская] на двери московской квартиры галериста. Изданию "Подъём" он тогда заявил, что не стал обращаться в полицию.

В конце января Гельман* обратился в Министерство юстиции с просьбой об исключении из списка иноагентов. Как заявил тогда общественный деятель, начиная с марта 2020 года он не получает никакого финансирования из-за рубежа.

*30 декабря 2021 года Минюст внес Марата Гельмана в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента


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