Рассмотрение иска к Гарри Поттеру перенесли в Петроградский суд

Куйбышевский районный суд Петербурга 14 февраля решил перенести рассмотрение иск юристки Эльнары Троицкой к ее коллеге Гарри Поттеру (ранее известному как Игорь Мирзоев) в Петроградский райсуд. Об этом просил представитель ответчика, сообщила 14 февраля объединенная пресс-служба судов.

Троицкая добивается компенсации морального вреда, доказывая, что ответчик "распространил сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза". Истец и ее представитель возражали против переноса рассмотрения в Петроградский суд.

Напомним, в конце 2021 года Троицкая подала в суд на Игоря Мирзоева, который до этого подал в суд на АО "Дед Мороз" из-за годами недополученных подарков. Юрист потребовал исполнить загаданные им за 23 года желания, подарить 23 подарка и выплатить 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба. Троицкая посчитала, что тем самым Мирзоев злоупотребил правом, и потребовала взыскать с него в свою пользу всё те же 10 миллионов рублей.

12 февраля Мирзоев заявил о смене имени на "Гарри Сергеевича Поттера". В подтверждение этих слов юрист опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию паспорта на это имя. На следующий день там же появился еще один снимок – на этот раз свидетельства о смене имени. "Для тех, кто думает, что я отфотошопил свой паспорт и всех разыграл – прикладываю фотосвидетельство о перемене имени и фамилии", - подписал Гарри Поттер.

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