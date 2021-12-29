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Новости 16:18

На петербуржца, решившего засудить Деда Мороза, тоже подали в суд: сам он от иска уже отказался

фото ЗакС политика На петербуржца, решившего засудить Деда Мороза, тоже подали в суд: сам он от иска уже отказался

В Куйбышевский райсуд Петербурга поступил иск от местной жительницы Эльнары Троицкой к юристу Игорю Мирзоеву, который ранее подал в суд на АО "Дед Мороз" из-за недополученных годами подарков.

В объединённой пресс-службе городских судов уточнили, что в своём заявлении петербурженка обосновала претензию к Мирзоеву тем, что он якобы "распространил сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза". Кроме того, женщина настаивает на том, что действия юриста являются злоупотреблением правом. Для себя Троицкая потребовала 10 млн рублей в качестве компенсации морального время. Отметим, что такую же сумму истребовал у Деда Мороза и Мирзоев.

"Разбираться с Дедом Морозом начнут в День всех влюблённых", — обозначили дату заседания в судебной пресс-службе.

Следует добавить, что Мирзоев от своего иска к Деду Морозу в итоге отказался, уточнив, что таким образом делает "подарок Владимиру Путину". В ходе большой пресс-конференции у президента спросили, что он думает о намерении юриста засудить главного новогоднего волшебника. В ответ он заявил, что готов выступить его адвокатом.


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