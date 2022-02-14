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Новости 14:28

К строительству станции метро "Сосновая Поляна" могут приступить в 2023 году

фото ЗакС политика К строительству станции метро "Сосновая Поляна" могут приступить в 2023 году

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили о готовности проектов планировки и межевания территории для строительства участка метро до станции "Сосновая Поляна", которая станет продолжением "Казаковской", сообщил "Деловой Петербург".

Разработать проект непосредственно линии должны к 2023 году. В "Метрострое Северной столицы" изданию рассказали о планах начать строительство участка в апреле 2023 года.

Проект участка от "Казаковской" до "Сосновой Поляны" разрабатывает компания из Москвы "Метрогипротранс". Протяжённость участка составит 8,3 км, пропускная способность – 40,8 тысяч человек в час.

Напомним, что "Казаковскую" и "Юго-Западную" власти Петербурга обещали открыть в 2024 году.


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