К строительству станции метро "Сосновая Поляна" могут приступить в 2023 году

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили о готовности проектов планировки и межевания территории для строительства участка метро до станции "Сосновая Поляна", которая станет продолжением "Казаковской", сообщил "Деловой Петербург".

Разработать проект непосредственно линии должны к 2023 году. В "Метрострое Северной столицы" изданию рассказали о планах начать строительство участка в апреле 2023 года.

Проект участка от "Казаковской" до "Сосновой Поляны" разрабатывает компания из Москвы "Метрогипротранс". Протяжённость участка составит 8,3 км, пропускная способность – 40,8 тысяч человек в час.

Напомним, что "Казаковскую" и "Юго-Западную" власти Петербурга обещали открыть в 2024 году.