"Это не ретвит по ходу. Это ключевой материал дня": Нилов объяснил, почему просит проверить Смирнова*

Депутат Государственной думы от "Справедливой России - За правду" Олег Нилов 14 февраля рассказал ЗАКС.Ру, почему считает нужным привлечь главного редактора "Медиазоны"** Сергея Смирнова* к ответственности за твит о фигурном катании. Парламентарий уверен, что публикация журналиста - воля "американского заказчика" по деструктивной деятельности среди детей, а также продвижению "фигурофобной" позиции.

Напомним, Смирнов* прокомментировал в Twitter тред, посвященный строгому преподавательскому подходу тренера российских фигуристов Этери Тутберидзе, которая сейчас тренирует участников олимпийских игр в Пекине. Нилова зацепило высказывание о запрете фигурного катания, поскольку депутат долгое время занимает пост вице-президента федерации фигурного катания и глубоко посвящен в этот вид спорта.

- Здесь, я вижу, откровенно такая позиция "фигурофобная". Излагая лживые факты, якобы тренеры, организаторы олимпийского комитета знали об этом факте и тем не менее, осознанно отправили Камилу Валиеву под такие жернова. Это же ложь, это же клевета, - считает депутат.

Нилов назвал тег #позорТутберидзе, который ретвитил Смирнов*, деструктивным контентом, с которым, по его мнению, нужно бороться. Хэштег стал популярным в Twitter на фоне допинг-скандала с российской фигуристкой Камилы Валиевой, у которой обнаружили положительные пробы от 25 декабря. Спортивный арбитражный суд позволил ей продолжить участие в Олимпиаде.

По мнению политика, главному редактору "Медиазоны"** больше подойдет статус "иностранного агента-провокатора", "исполняющего заказ русофобских структур".

- Но вот этот случай меня убеждает, что есть иностранные агенты, есть иностранные стипендиаты, которых не надо называть агентами даже. Получили какую-то премию - так и называйте - иностранный стипендиат, иностранный получатель премий. Есть иностранные агенты-провокаторы, такие как господин Смирнов*, который здесь проявился по полной. С него должен быть спрос не как с иностранного агента, а как с иностранного агента-провокатора, который исполнял, не исключено, какую-то задачу несвойственную для его профиля, - сказал Нилов.

Депутат считает, что Смирнов* не просто так затронул несвойсвенную ему тему.

- Если бы это была несмышленая студентка-девчонка, которая ретвитит, не вникая, а вот здесь серьезный профессионал. Здесь не удастся спрятаться за то, что он не подумал. Нет, дорогой товарищ, вот здесь все наоборот усиливаться должно. Это не ретвит по ходу. Это ключевой материал дня, - заявил Нилов.

Нилов добавил, что в течение дня обязательно подаст письменные обращения в правоохранительные органы для проверки твитов Смирнова*.

Ранее в разговоре с ЗАКС.Ру Сергей Смирнов* сказал, что некоторым народным избранникам нужна медикаментозная помощь. "Здоровый человек не будет предлагать запрет фигурного катания" - ответил Нилов.

*Сергей Смирнов внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

**"Медиазона" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

Константин Леньков, фото: dumatv