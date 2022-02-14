Потехина обвинила уволившуюся из-за Хармса педагога в подлоге

Вице-губернатор Ирина Потехина вновь высказалась об истории с увольнением педагога-организатора Серафимы Сапрыкиной. Своим мнением чиновница поделилась 14 февраля на странице во "ВКонтакте".

В своем посте вице-губернатор обвинила Сапрыкину в том, что та "сознательно шла на подлог", якобы предоставив при трудоустройстве недостоверную справку об отсутствии судимости.

"До прихода в школу Серафима меняла фамилию, имя и отчество, переезжала из одного региона в другой, выходила замуж, теряла паспорт… На каком из этих этапов в учете данных произошёл сбой, разберутся специалисты. Но сама-то Серафима точно знала, что приносит в образовательную организацию недостоверные данные", — заявила чиновница.

Отдельно высказалась Потехина по поводу заявления Сапрыкиной об увольнении из-за чтения ученикам стихотворений Даниила Хармса и Александра Введенского.

"Стихи Хармса и Введенского входят в школьную программу — их начинают изучать уже в младших классах, — сообщила вице-губернатор. — И главный человек, который отвечает за строгое соблюдение учебных планов, именно директор школы. Поэтому сам запрет на изучение творчества "программных" поэтов в школе невозможен".

Ранее стало известно о том, что Сапрыкина примет участие в работе фестиваля "Книжный маяк", который пройдет в Петербурге с 18 по 20 февраля. Заявление об этом сделал организатор мероприятия, основатель книжной сети "Буквоед" Денис Котов. В свою очередь, музыкант и просветитель Михаил Казиник охарактеризовал гостью как "большого поэта". "Я прочел первое стихотворение — это уровень Ахматовой, Цветаевой, великой поэзии. Мы ее пригласили не как героя скандала, а как настоящего поэта. Это мне все напоминает историю с Бродским, мы наступаем на те же грабли", — цитирует Казиника Znak.com.

Напомним, в начале февраля педагог-организатор Серафима Сапрыкина рассказала на своей странице в Facebook об обстоятельствах своего увольнения из гимназии № 168. По ее утверждению, чтение стихов Хармса и Введенского вызвало недовольство директора школы, которая якобы назвала поэтов "врагами народа" и "пособниками фашистов". Сама глава образовательного учреждения отрицает это.

Ранее в СМИ появилась информация о наличии судимости у педагога. Женщина сменила имя с Симы Чингизовны Казимовой на Серафиму Сапрыкину. 10 февраля объединенная пресс-служба судов Волгоградской области сообщила, что в декабре 2008 года некая Сима Казимова была признана виновной в умышленном причинении вреда здоровью человека. По заявлению пресс-службы, за год до этого девушка, отдыхая в компании друзей, дважды ударила знакомого ножом во время драки.

Факт смены имени, отчества и фамилии Сапрыкина признала, опровергнув, впрочем, иные обвинения. Свои слова она подтвердила справкой об отсутствии судимости, которая якобы была выдана ГУ МВД по Петербургу в июле 2021 года. Скриншот документа она выложила у себя в Facebook вечером 9 февраля. 11 февраля стало известно о проведении прокурорской проверки документов, предоставленных педагогом при приеме на работу.