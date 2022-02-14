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Новости 18:40

Беглов назвал ситуацию с COVID-19 "напряженной, но контролируемой"

фото ЗакС политика Беглов назвал ситуацию с COVID-19 "напряженной, но контролируемой"

Губернатор Александр Беглов обратился к горожанам в эфире "Радио России". По словам градоначальника, ситуация с коронавирусом в Петербурге остается "напряженной, но контролируемой".

Как заявил Беглов, сейчас в Петербурге имеется 10 тысяч коек в "красных зонах" ковидных стационаров. Также он сообщил, что в поликлиниках "заметно сократилось время", которое проводят пациенты в очередях.

Как заявил Беглов, 160 тысяч пациентов с ковидом, проходящих лечение на дому, получили лекарства от города.

Стоит отметить, что губернатор не впервые называет ситуацию с коронавирусом в Петербурге "контролируемой, но напряженной". Например, ровно в тех же выражениях он охарактеризовал ее неделю назад.


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