Беглов: Ситуация с коронавирусом все еще контролируемая и напряженная

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" в очередной раз заявил, что ситуация с распространением коронавируса в городе находится под контролем.

- Эпидемическая обстановка в Петербурге контролируемая, но остается напряженной. Мы переживаем небывалый подъем коронавируса. Только за прошлую неделю заболело более 100 тысяч горожан. Кривая роста заболеваемости выросла практически вертикально, - сказал Беглов.

Губернатор напомнил, что в городе введены новые ограничения. Они направлены на детей - новый штамм омикрон опасен для них, заверил глава Петербурга.

Беглов добавил, что с 3 февраля в городе перепрофилировано более 700 коек под прием больных коронавирусом. Развернуто более 100 "детских" коек, сказал губернатор.

Напомним, Беглов на протяжении нескольких месяцев повторяет, что ситуация с коронавирусом в городе напряженная и контролируемая. В частности, об этом он сказал в конце декабря 2021 года, а также в конце января 2022 года.

В декабре глава города говорил, что в Петербурге настроена система ПЦР-тестирования и вызова врача на дом. В начале февраля 2022 года из разных районов города стали поступать сообщения о больших очередях в поликлиники - люди ждали приема по несколько часов. С 6 февраля в Петербурге ввели возможность дистанционно открывать больничные, о чем напомнил и Беглов в эфире "Радио России".

По его словам, новые возможности введены для решения проблем с длинными очередями в поликлиниках. На первичное медицинское звено легла очень большая нагрузка, отметил губернатор.

София Саттарова